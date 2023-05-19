Телеведущий Леонид Якубович пришел на кинопремьеру с женой и опроверг слухи о расставании

Недавно Леонид Якубович вышел в свет, что в последнее время делает достаточно редко. Ведущий пришел на показ фильма Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех» с женой Мариной Видо.
В интернете ходило множество различных слухов. Якобы Якубович давно развелся с женой и строит новые отношения с любовницей. Он уже много раз опровергал домыслы о своей измене. Совместное появление супругов на публике должно окончательно поставить точку в этих обсуждениях.
Жена Якубовича с последнего выхода в свет кардинально поменяла образ. Она решила отказаться от блонда и стал жгучей брюнеткой. Также некоторые фанаты подозревают, что жена ведущего прошла курс омолаживающих процедур.
Ранее телеведущий Леонид Якубович раскрыл секреты съемок программы «Поле чудес».