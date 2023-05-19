MWM: ЗРК «Пэтриот» выпустил все ракеты при попытке перехватить «Кинжал» в небе над Киевом

ЗРК «Пэтриот» выпустил весь боезапас при попытке сбить российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал». Об этом пишет издание Military Watch Magazine.
«Тридцать две ракеты Patriot, которые нацелились на баллистические ракеты "Кинжал", потерпели неудачу», – отмечается в материале MWM.
Стоимость их запуска обошлась в 96 миллионов долларов.
Американские комплексы «Пэтриот» поставили для защиты Киева от массированных ударов Вооруженных сил России по критически важной инфраструктуре.
Эти комплексы менее мобильные, в отличие от советской системы С-300. Поэтому их не стали переносить ближе к линии фронта для прикрытия войск, сказано в публикации.
Ранее в Минобороны России заявили о неспособности американского ЗРК Patriot сбивать российские «Кинжалы».