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Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена во всех областях Украины

Украина
Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена во всех областях Украины

Во всех регионах страны вновь звучат сирены систем оповещения населения. Об этом сообщает официальная карта министерства цифровой трансформации Украины.

В Киеве и области сирены не смолкают уже более двух часов. Позже всего тревогу объявили на западе страны: в Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

О взрывах сообщают власти Николаева, Одессы, Кривого Рога, Хмельницкого и ряда других населенных пунктах. Глава столичной КГВА Сергей Попко сообщил о работе ПВО в небе над Киевом.

Это уже вторая массовая тревога на Украине за ночь. Первую власти объявили в районе 9 вечера, 18 мая.
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