Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена во всех областях Украины

Во всех регионах страны вновь звучат сирены систем оповещения населения. Об этом сообщает официальная карта министерства цифровой трансформации Украины.
В Киеве и области сирены не смолкают уже более двух часов. Позже всего тревогу объявили на западе страны: в Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.
О взрывах сообщают власти Николаева, Одессы, Кривого Рога, Хмельницкого и ряда других населенных пунктах. Глава столичной КГВА Сергей Попко сообщил о работе ПВО в небе над Киевом.
Это уже вторая массовая тревога на Украине за ночь. Первую власти объявили в районе 9 вечера, 18 мая.