ВСУ выпустили восемь ракет по Ворошиловскому району Донецка

Вооруженные силы Украины выпустили восемь ракет по Ворошиловскому району Донецка. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.
Прилеты зафиксированы в 01:10. Обстрел велся из населенного пункта Нетайлово. Всего ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО БМ-21 «Град».
Регионы России регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских военных. Так, 12 мая ВСУ совершили 54 атаки на Донецкую Народную Республику. Всего под обстрелами оказались девять населенных пунктов. Было выпущено 288 различных снарядов.