ВСУ выпустили восемь ракет по Ворошиловскому району Донецка

Регионы России регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских военных. Так, 12 мая ВСУ совершили 54 атаки на Донецкую Народную Республику. Всего под обстрелами оказались девять населенных пунктов. Было выпущено 288 различных снарядов.