Newsweek: Киев готовит западных союзников к разочаровывающим результатам контрнаступления

Киев пытается снизить ожидания Запада от планирующегося контрнаступления и убедить, что одного рывка недостаточно для влияния на ход конфликта. Об этом сообщает журнал Newsweek.
Глава миссии Украины при НАТО Наталия Галибаренко обратилась к представителям Североатлантического альянса с просьбой снизить давление на Киев в связи с контрнаступлением. Она заявила, что одна атака не сможет принести тех результатов, которые ожидает Запад.
«Мы не должны возлагать все наши надежды на одну контратаку и преувеличивать ее важность», — сказала она.
Профессор-политолог Марк Кац заявил, что попытки украинских дипломатов и чиновников снизить ожидания от контрнаступления связаны с тем, что Киев пытается «создать почву для позитивной реакции» Запада на любые успехи ВСУ, в том числе и самые незначительные.
Ранее военный эксперт и политолог Сергей Саблин объяснил, что провал контрнаступления будет выгоден президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы списать выделяемые Западом деньги.