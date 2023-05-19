Российская певица Полина Гагарина в социальных сетях рассказала, на кого больше похожа ее дочь Мия

Российская певица Полина Гаранина рассказала о том, на кого из родителей больше похожа ее пятилетняя дочь Мия.
Хотя артистка пытается проводить с детьми как можно больше времени, их фото нечасто появляются на ее личной странице в социальных сетях. Лицо пятилетней Мии вовсе скрыто на фотографиях.
Певица создала рубрику «Вопрос-ответ» в личном блоге. Один из фанатов спросил, на кого из родителей больше похожа девочка. В ответ артистка выложила свою детскую фотографию, отметив, что девочка — ее точная копия.
Ранее российская певица Полина Гагарина прокомментировала слухи о воссоединении с бывшим мужем.