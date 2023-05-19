Певица МакSим организовала праздник для детей-сирот в Московской области

Певица МакSим устроила праздник для сирот и детей из неблагополучных семей, посвященный окончанию школьного года в семейном центре «Мытищинский». Артистка разместила фото с мероприятия в своих социальных сетях.
Вместе с ребятами исполнительница приготовила шашлыки и бургеры. Также дети участвовали в интерактивной программе с аниматорами и посмотрели шоу мыльных пузырей.
Фотографии с мероприятия свидетельствуют о заметном похудении артистки. В марте девушка сделала паузу в творческой деятельности и отменила концерты по причине проблемам со здоровьем.
Ранее певица МакSим впервые после сорванных концертов появилась на публике.