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Певица МакSим организовала праздник для детей-сирот в Московской области

Шоу-бизнес
Певица МакSим организовала праздник для детей-сирот в Московской области

Певица МакSим устроила праздник для сирот и детей из неблагополучных семей, посвященный окончанию школьного года в семейном центре «Мытищинский». Артистка разместила фото с мероприятия в своих социальных сетях.

Вместе с ребятами исполнительница приготовила шашлыки и бургеры. Также дети участвовали в интерактивной программе с аниматорами и посмотрели шоу мыльных пузырей.

Фотографии с мероприятия свидетельствуют о заметном похудении артистки. В марте девушка сделала паузу в творческой деятельности и отменила концерты по причине проблемам со здоровьем.

Ранее певица МакSим впервые после сорванных концертов появилась на публике.
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