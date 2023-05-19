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В Госдуме предложили освободить многодетных и единственных родителей от уплаты транспортного налога

Общество
В Госдуме предложили освободить многодетных и единственных родителей от уплаты транспортного налога

Депутаты от партии ЛДПР представили законопроект, который освобождает единственных и многодетных родителей от уплаты транспортного налога. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе сказано, что подобная мера позволит улучшить материальное благополучие семей. На данный момент предложение отправлено в кабинет министров.

Законопроект предлагает добавить изменения в Налоговый кодекс РФ. От транспортного налога планируется освободить родителей-одиночек, а также семьи с тремя и более детьми.

Ранее сообщалось, что в Госдуме поддержали проект о запрете расторжения трудового договора с мобилизованными.
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