В Госдуме предложили освободить многодетных и единственных родителей от уплаты транспортного налога

Депутаты от партии ЛДПР представили законопроект, который освобождает единственных и многодетных родителей от уплаты транспортного налога. Об этом сообщает РИА Новости.
В документе сказано, что подобная мера позволит улучшить материальное благополучие семей. На данный момент предложение отправлено в кабинет министров.
Законопроект предлагает добавить изменения в Налоговый кодекс РФ. От транспортного налога планируется освободить родителей-одиночек, а также семьи с тремя и более детьми.
Ранее сообщалось, что в Госдуме поддержали проект о запрете расторжения трудового договора с мобилизованными.