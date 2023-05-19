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Российская актриса Дарья Мельникова искала возлюбленного для выплаты ипотеки

Шоу-бизнес
Российская актриса Дарья Мельникова искала возлюбленного для выплаты ипотеки

Звезда сериала «Папины дочки" Дария Мельникова сообщила, что ищет нового возлюбленного, чтобы совместно выплачивать ипотеку.

В своих социальных сетях артистка поделилась фотографиями с отдыха в купальнике, посвященные «Тиндеру», который не так объявил об уходе с российского рынка.

Она отметила, что искала своего возлюбленного, чтобы совместно выплачивать ипотеку. Девушка попросила неплатежеспособных партнеров не беспокоить ее.

Фанаты девушки оценили ее шутку и пожелали скорее выплатить кредит за недвижимость.

Ранее актриса Лиза Арзамасова показала, как проходят игры с сыном.
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