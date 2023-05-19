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В Великобритании планируют запретить импорт российских алмазов, меди и алюминия

Политика
В Великобритании планируют запретить импорт российских алмазов, меди и алюминия

Лондон запретит поставку российских алмазов в Великобританию в связи с усилением санкций против России участниками саммита G7. Об этом в четверг сообщает издание Sky News.

Запрет на поставку алмазов является частью более масштабного пакета санкций, так как страны-участники саммита Большой семерки планируют усилить контроль над исполнением ограничений в адрес России и увеличить помощь Украине.

«Санкции также распространятся на импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения», — пишет издание.

Экспортный рынок алмазов на сумму около 4 миллиардов долларов будет заморожен. В отношении 86 физических и юридических лиц, имеющих отношение к российскому ОПК, будут введены запреты.

Ранее в Вашингтоне объявили о новом пакете антироссийских санкций после посещения президентом США Джо Байденом саммита G7.
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