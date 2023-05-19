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При пожаре в квартире в Красносельском районе Петербурга пострадал мужчина

Происшествия
При пожаре в квартире в Красносельском районе Петербурга пострадал мужчина

Ночью, 19 мая, в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание в двухкомнатной квартире. Об этом сообщил Telegram-канал регионального отделения МЧС.

Информация о пожаре на улице Партизана Германа, д. 14/117 поступила в 00:32.

Позднее стало известно, что в двухкомнатной отдельной квартире возникло горение на площади 1,5 квадратных метра.

Пожарные потушили в 00:54. Сообщается, что пострадал мужчина. Его направили в медицинское учреждение.

В ликвидации пожара привлекли три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в жилом доме во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга госпитализирован мужчина.
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