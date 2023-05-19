Полиция задержала нарушителя, протаранившего ворота Ватикана

Мужчина в возрасте около 40-лет протаранил ворота Ватикана. Сотруднику жандармерии пришлось открыть огонь по колесам автомобиля, чтобы обезвредить и задержать злоумышленника, сообщает издание Corriere della Sera.
Нападение произошло после восьми часов вечера. Тогда мужчина явился к воротам Ватикана, намереваясь войти. Услышав от военнослужащих Швейцарской гвардии, что это невозможно, нарушитель на полной скорости въехал в ворота, форсировав два блока.
Сотруднику жандармерии пришлось выстрелить по колесам автомобиля, чтобы задержать злоумышленника. Как только мужчина вышел из своей машины, он был обездвижен сотрудниками полиции и доставлен в медицинский центр Ватикана.
При осмотре в больнице выяснилось, что мужчина был в плохом психофизическом состоянии. Есть вероятность, что нарушитель находился под действием психотропных веществ. Он будет допрошен в ближайшее время.
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