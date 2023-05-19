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Пентагон объяснил расхождение «дебета с кредитом» в военных поставках Киеву

Украина
Пентагон объяснил расхождение «дебета с кредитом» в военных поставках Киеву

В штаб-квартире Министерства обороны США сообщили о завышении стоимости отправленной Украине военной помощи.

В ведомстве объяснили, что это могло произойти из-за несоответствия в категориях оценки.

Как рассказала представитель Пентагона Сабрина Сингх, министерство обнаружило путаницу в оценке.

Выяснилось, что в некоторых графах использовалась определение «восстановленная стоимость», а не «чистая балансовая стоимость». В американском военном ведомстве добавили, что это привело к завышению стоимости оборудования, полученного из запасов США.

Ранее в Пентагоне сообщили, что на Украине починили поврежденную систему Patriot.
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