Пентагон объяснил расхождение «дебета с кредитом» в военных поставках Киеву

В штаб-квартире Министерства обороны США сообщили о завышении стоимости отправленной Украине военной помощи.
В ведомстве объяснили, что это могло произойти из-за несоответствия в категориях оценки.
Как рассказала представитель Пентагона Сабрина Сингх, министерство обнаружило путаницу в оценке.
Выяснилось, что в некоторых графах использовалась определение «восстановленная стоимость», а не «чистая балансовая стоимость». В американском военном ведомстве добавили, что это привело к завышению стоимости оборудования, полученного из запасов США.
Ранее в Пентагоне сообщили, что на Украине починили поврежденную систему Patriot.