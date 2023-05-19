Россия и Грузия возобновляют полеты между странами

В Грузию рейсы будут осуществляться ежедневно на самолетах отечественного производства SSJ100. Вылеты будут осуществляться из московского аэропорта «Внуково». Грузинская авиакомпания «Georgian Airways» с 20 мая возобновляет рейсы в Москву. Из Тбилиси пассажиры отправятся на самолетах Boeing 737.