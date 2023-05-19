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Россия и Грузия возобновляют полеты между странами

Общество
Россия и Грузия возобновляют полеты между странами

Москва и Тбилиси с 19 мая возобновляют перелет между странами, которые были остановлены в 2019 году.

В Грузию рейсы будут осуществляться ежедневно на самолетах отечественного производства SSJ100. Вылеты будут осуществляться из московского аэропорта «Внуково». Грузинская авиакомпания «Georgian Airways» с 20 мая возобновляет рейсы в Москву. Из Тбилиси пассажиры отправятся на самолетах Boeing 737.

Ранее вице-президент Союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил степень востребованности прямых рейсов в Грузию.
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