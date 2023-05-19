Американского актера Харрисона Форда наградили «Золотой пальмовой ветвью»

Организаторы 76-го Каннского кинофестиваля наградили американского актера Харрисона Форда «Золотой пальмовой ветвью». Об этом сообщает Agence France-Presse.
Церемония вручения состоялась во дворце на набережной Круазет, перед премьерой нового кинофильма об истории культового для массовой культуры археолога «Индиана Джонс и Колесо Судьбы». Главную роль в картине вновь сыграл Форд.
«Я глубоко тронут этой наградой», — отметил актер, получив статуэтку.
Ранее Харрисон Форд признался, что фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы» станет для него последним в этой франшизе.