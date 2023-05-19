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Американского актера Харрисона Форда наградили «Золотой пальмовой ветвью»

Шоу-бизнес
Американского актера Харрисона Форда наградили «Золотой пальмовой ветвью»

Организаторы 76-го Каннского кинофестиваля наградили американского актера Харрисона Форда «Золотой пальмовой ветвью». Об этом сообщает Agence France-Presse.

Церемония вручения состоялась во дворце на набережной Круазет, перед премьерой нового кинофильма об истории культового для массовой культуры археолога «Индиана Джонс и Колесо Судьбы». Главную роль в картине вновь сыграл Форд.

«Я глубоко тронут этой наградой», — отметил актер, получив статуэтку.

Ранее Харрисон Форд признался, что фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы» станет для него последним в этой франшизе.
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