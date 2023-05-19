Российского футболиста Александра Кокорина признали лучшим игроком чемпионата Кипра

Российский нападающий кипрского футбольного клуба «Арис» Александр Кокорин стал лучшим игроком чемпионата Кипра по результатам текущего сезона, сообщает Ассоциация футболистов страны.
Награду российскому футболисту вручили во время церемонии PASP Football Awards, которая прошла по итогу сезона 2022/2023.
В чемпионате Кипра спортсмен принял участие в 27 матчах. Всего выполнил 6 результативных передач и забил 13 мячей в ворота соперников.
Ранее сообщалось, что нападающий ФК «Арис» Александр Кокорин забил свой 13-й гол за текущий игровой сезон.