В черном списке окажутся 70 организаций: в США рассказали, чего ждать от новых антироссийских санкций

В Вашингтоне объявили о новом пакете антироссийских санкций после того, как президент США Джо Байден посетил саммит большой «семерки» в четверг. О новых ограничениях для России сообщает издание USA Today.
Санкции будут направлены на затруднение путей обхода ранее введенных ограничений, доступа к мировой экономике и продолжения ведения специальной военной операции. Также страны G7 намерены приложить усилия для сокращения своей зависимости от российских энергоносителей.
В Белом доме сообщили, что 70 организаций, получающих экспорт из США, будут внесены в черный список. Более 300 ограничений будут введены в отношении физических и юридических лиц. Анонимный чиновник из администрации Байдена отметил, что пакт санкций будет «существенным» и США продолжат «закручивать гайки» в отношении России.
Ранее сообщалось, что страны «семерки» рассчитывают подорвать энергетику и товарооборот в стране.