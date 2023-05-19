В черном списке окажутся 70 организаций: в США рассказали, чего ждать от новых антироссийских санкций

В Белом доме сообщили, что 70 организаций, получающих экспорт из США, будут внесены в черный список. Более 300 ограничений будут введены в отношении физических и юридических лиц. Анонимный чиновник из администрации Байдена отметил, что пакт санкций будет «существенным» и США продолжат «закручивать гайки» в отношении России.