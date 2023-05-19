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Пекин осудил западные страны за непрерывные поставки вооружения Украине

Украина
Пекин осудил западные страны за непрерывные поставки вооружения Украине

Заместитель постоянного представителя Китая при Организации Объединенных Наций Гэн Шуан заявил, что регулярная поставка Киеву оружия приведет лишь к эскалации конфликта и усложнит мирные переговоры.

«Постоянная поставка вооружений на поле боя приведет только к эскалации войны, повлечет больше потерь среди мирных граждан и заставит больше людей покинуть дома», — сказал Шуан.

Он подчеркнул, что такой расклад событий минимизирует шансы на переговоры о мире.

По словам дипломата, из-за поставок в зону украинского конфликта вооружений надежда на прекращение огня остается призрачной.

Ранее сообщалось, что Украина надеется на поставки дальнобойных ракет от Соединенных Штатов даже после категорического отказа.
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