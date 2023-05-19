Пекин осудил западные страны за непрерывные поставки вооружения Украине

Заместитель постоянного представителя Китая при Организации Объединенных Наций Гэн Шуан заявил, что регулярная поставка Киеву оружия приведет лишь к эскалации конфликта и усложнит мирные переговоры.
«Постоянная поставка вооружений на поле боя приведет только к эскалации войны, повлечет больше потерь среди мирных граждан и заставит больше людей покинуть дома», — сказал Шуан.
Он подчеркнул, что такой расклад событий минимизирует шансы на переговоры о мире.
По словам дипломата, из-за поставок в зону украинского конфликта вооружений надежда на прекращение огня остается призрачной.
Ранее сообщалось, что Украина надеется на поставки дальнобойных ракет от Соединенных Штатов даже после категорического отказа.