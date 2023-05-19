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В Минобороны Великобритании уклонились от ответа на вопрос о применении ракет Storm Shadow по Крыму

Политика
В Минобороны Великобритании уклонились от ответа на вопрос о применении ракет Storm Shadow по Крыму

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес не ответил на вопрос депутата Кенни Макаскилла из шотландской партии «Альба» о том, разрешила ли Британия применение ракет Storm Shadow для поражения Крыма.

Также его спросили относительно данных Киеву установок по применению ракет в пределах украинской территории. От этого вопроса министр так же предпочел уйти.

Чиновник заявил, что провел несколько консультаций с украинским руководством, которые касались темы «незаконного вторжения России на Украину».

Ответы министра появились в четверг, 18 мая, на сайте парламента Туманного Альбиона.

Ранее сообщалось, что Госдеп США одобрил закупку Великобританией высокоточных ракет на 31,2 миллиона долларов.
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