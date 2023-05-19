В Минобороны Великобритании уклонились от ответа на вопрос о применении ракет Storm Shadow по Крыму

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес не ответил на вопрос депутата Кенни Макаскилла из шотландской партии «Альба» о том, разрешила ли Британия применение ракет Storm Shadow для поражения Крыма.
Также его спросили относительно данных Киеву установок по применению ракет в пределах украинской территории. От этого вопроса министр так же предпочел уйти.
Чиновник заявил, что провел несколько консультаций с украинским руководством, которые касались темы «незаконного вторжения России на Украину».
Ответы министра появились в четверг, 18 мая, на сайте парламента Туманного Альбиона.
Ранее сообщалось, что Госдеп США одобрил закупку Великобританией высокоточных ракет на 31,2 миллиона долларов.