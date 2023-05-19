«Дайте закончить дело»: Пригожин обратился к СМИ, распространяющим информацию о взятии Бахмута

Часть территории Бахмута все еще остается под контролем украинских вооруженных сил. Об этом проинформировал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ответ на заявления некоторых источников.
Ряд Telegram-каналов и СМИ вечером в четверг сообщили, что «музыканты» якобы заняли всю территорию Бахмута. Однако, по словам Пригожина, информация является ложной.
«Есть квартал, который называется "Самолет". Он представляет собой неприступную крепость из "грядки" многоэтажных домов, которые находятся на юго-западе Бахмута. Там сейчас идут тяжелейшие бои. (...) Дайте закончить дело», – передает слова Пригожина его пресс-служба в Telegram.
Из-за этих сложностей Бахмут не будет освобожден в ближайшие два дня. Кроме того, предприниматель рассказал о трудностях на флангах. По его словам, они продолжают сыпаться, что позволяет ВСУ двигаться по нескольким направлениям.
«Мы двигаемся с востока на запад, противник подтягивает любое количество резерва, бронетехники, вооружения – все, что ему нравится для того, чтобы противостоять», – добавил Пригожин.
Продвижение, по его словам, очень сложное. Но, когда Бахмут будет взят, он официально всех проинформирует. А пока, как отметил Пригожин, «счастье любит тишину».