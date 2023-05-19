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В Волгограде задержан мужчина, угрожавший девушке расправой во время интернет-трансляции

Происшествия
В Волгограде задержан мужчина, угрожавший девушке расправой во время интернет-трансляции

В Волгограде полицейские задержали мужчину, который угрожал девушке расправой во время интернет-трансляции. Об этом сообщил официальный Telegram-канал информационного интернет-портала «МВД МЕДИА».

В четверг, 18 мая, в одно из подразделений волгоградской полиции обратились несколько граждан.

Они рассказали, что во время прямой трансляции в соцсети неизвестный угрожал расправой девушке. На лице жертвы были следы телесных повреждений, а в руках угрожавшего предмет, похожий на оружие.

По некоторым признакам можно было определить, что дело происходило в Волгограде. В короткие сроки сотрудники полиции установили место событий и личность угрожавшего.

Им оказался 30-летний мужчина. Его задержали в квартире в Краснооктябрьском районе Волгограда. Там же обнаружили 18-летнюю пострадавшую. Ее доставили в местную больницу.

Из жилища изъят зарегистрированный травматический пистолет.

В данный момент полиция проводит проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

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