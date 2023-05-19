В Волгограде задержан мужчина, угрожавший девушке расправой во время интернет-трансляции

В Волгограде полицейские задержали мужчину, который угрожал девушке расправой во время интернет-трансляции. Об этом сообщил официальный Telegram-канал информационного интернет-портала «МВД МЕДИА».
В четверг, 18 мая, в одно из подразделений волгоградской полиции обратились несколько граждан.
Они рассказали, что во время прямой трансляции в соцсети неизвестный угрожал расправой девушке. На лице жертвы были следы телесных повреждений, а в руках угрожавшего предмет, похожий на оружие.
По некоторым признакам можно было определить, что дело происходило в Волгограде. В короткие сроки сотрудники полиции установили место событий и личность угрожавшего.
Им оказался 30-летний мужчина. Его задержали в квартире в Краснооктябрьском районе Волгограда. Там же обнаружили 18-летнюю пострадавшую. Ее доставили в местную больницу.
Из жилища изъят зарегистрированный травматический пистолет.
В данный момент полиция проводит проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.
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