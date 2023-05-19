Небензя назвал соучастниками преступлений ВСУ страны Запада, спонсирующие Киев вооружением

Западные страны, спонсирующие Украину вооружением, являются соучастниками военных преступлений, которые совершают Вооруженные силы Украины. Об этом заявил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
Постпред подчеркнул, что, согласно Гаагским конвенциям 1907 года о правах и обязательствах нейтральных держав в морской и сухопутной войне, страны, поставляющие оружие Украине, являются участниками вооруженного конфликта с Россией, а также преступлений, совершаемых ВСУ и нацбатами.
Небензя напомнил слов главы Европарламента Жозепа Борреля, который заявил, что для мгновенного завершения украинского конфликта необходимо прекратить поставлять вооружение Киеву.
Ранее глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что конфликт на Украине продолжается из-за поддержки Запада.