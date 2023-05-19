Небензя назвал соучастниками преступлений ВСУ страны Запада, спонсирующие Киев вооружением

Постпред подчеркнул, что, согласно Гаагским конвенциям 1907 года о правах и обязательствах нейтральных держав в морской и сухопутной войне, страны, поставляющие оружие Украине, являются участниками вооруженного конфликта с Россией, а также преступлений, совершаемых ВСУ и нацбатами.