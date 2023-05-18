Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

КЖД: поврежденные железнодорожные линии под Симферополем полностью восстановлены

Происшествия
КЖД: поврежденные железнодорожные линии под Симферополем полностью восстановлены

Поврежденные из-за подрыва железнодорожные линии под Симферополем восстановлены. На данный момент железнодорожные вагоны работают по графику. Об этом сообщает госпредприятие «Крымская железная дорога» (КЖД).

В официальном Telegram-канале сообщается, что 18 мая в 21:28 по московскому времени возобновилось движение поездов между станциями Чистенькая и Почтовое Симферопольского района. Вагоны курсируют согласно установленным графикам.

Железнодорожные пути были повреждены в результате подрыва. В резульате восемь вагонов с зерном сошли с рельсов.

Ранее глава субъекта Сергей Аксенов сообщил, что техническое движение восстановлено на железной дороге в Симферопольском районе Крыма.
железная дорога симферополь крым восстановлено
Военкоры ФАН