Экс-советник ОП Арестович заявил, что ВВС Украины якобы сбили еще два «Кинжала»

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович✱ (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что ВВС Украины якобы прошлой ночью сбили еще два «Кинжала».
«У меня есть информация от наших воздушных сил, что сегодня ночью они сбили еще два «Кинжала». И так, с шутками и прибаутками, эта сотня (ракет — Прим. ред) может превратиться в ничто», — сказал Арестович в беседе с журналисткой Юлией Латыниной (признана иноагентом в РФ).
По мнению уехавшей из РФ экс-сотрудницы радиостанции «Эхо Москвы», сейчас первым делом надо «раздобыть» как можно больше «Пэтриотов» в срочном порядке.
Ранее военный эксперт Василий Кашин заявил, что российские ВКС смогли уничтожить радиолокационную станцию системы «Пэтриот».
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России