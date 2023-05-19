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Сексолог Ольга Парамонова: размер «агрегата» не так важен для девушек

Общество
Сексолог Ольга Парамонова: размер «агрегата» не так важен для девушек

Сексолог Ольга Парамонова призвала мужчин перестать зацикливаться и переживать из-за размера пениса.

Несмотря на устоявшееся мнение, что «размер важен», для партнера это не самая важная вещь, утверждает психотерапевт.

Как заявляет врач, если у мужчины небольшой «прибор», то этого вполне достаточно, чтобы удовлетворить женщину.

Специалист отметила, что на самом деле мало женщин ориентируются на размер пениса у партнера: куда важнее фигура, статус, чувство юмора, ум и прочие качества мужчины.

Ранее сексолог Евгений Кульгавчук рассказал о связи между регулярной половой жизнью и психическим здоровьем.
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