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СМИ узнали о состоянии здоровья пропавшего с экранов Александра Маслякова

Шоу-бизнес
СМИ узнали о состоянии здоровья пропавшего с экранов Александра Маслякова

СМИ накрыла очередная волна слухов, о состоянии 81-летнего Александра Маслякова. Корреспонденты 7days узнали о реальном состоянии ведущего.

В близком окружении шоумена никто не смог подтвердить информацию о каких-либо серьезных нарушениях. По официальным данным, ведущий не выходит на работу по причине трепетного отношения к собственному здоровью.

Источник утверждает, что нет причин беспокоиться о состоянии здоровья звезды.

Ранее актриса Ольга Кортункова призналась, что из-за участия в шоу «Игра» попала в черный список КВН. По словам артистки, решение о ее недопуске к играм» Клуба веселых и находчивых» вряд ли исходило непосредственно от ведущего.

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