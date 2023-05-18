В ООН заявили о недопустимости угроз в адрес мирных граждан после резонансных заявлений украинского руководства

В Организации Объединённых Наций отреагировали на угрозы советника офиса президента Украины Михаила Подоляка в адрес россиян, призвав избегать риторики, которая не содействует урегулированию конфликта.
Советник офиса Зеленского призывал преследовать российских граждан «юридически и физически». Он заявлял, что на Украине ненавидят Россию.
«Мы призываем во всех ситуациях все стороны избегать риторики, которая не помогает», — ответил заместитель генерального секретаря ООН Фархан Хак на брифинге.
Хак отметил, что организация не отвечает на высказывания, разогревающие противоречия сторон во время конфликтов, в этой или любой другой ситуации.
Ранее Подоляк заявил, что Россия является слишком «маленькой» и «ничтожной» страной, чтобы сидеть за одним большим столом с глобальной элитой, в которую входит, в том числе, и Украина.