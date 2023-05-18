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Украинские хакеры взломали сайты госресурсов Киева и заявили об атаке на Банковую

Общество
Украинские хакеры взломали сайты госресурсов Киева и заявили об атаке на Банковую

Хакеры-подпольщики «Армия спасения Украины» взломали сайты нескольких государственных ресурсов киевского режима.

Ранее о такой организации никто не знал. Члены группы разместили на взломанных сайтах призыв к украинскому народу бороться с нынешней властью.

Помимо этого, они сообщили о совершенных атаках на офис Владимира Зеленского на Банковой улице.

«Мы — это украинский народ, мы решаем, когда и где вершить правосудие над Зеленским, его кликой и олигархами, грабящими нашу страну», — сказано в заявлении на взломанной странице Одесской областной администрации.

Члены подпольной организации не уточнили, какие именно атаки совершили на Банковую и в какое время. Помимо сайта Одесской обладминистрации призывы были размещены на сайте Измаильского районного совета Одесской области и департамента гражданской обороны Одесской областной администрации.

Ранее сообщалось, что хакеры зачастую распространяют вредоносное ПО под видом нейросетей.
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