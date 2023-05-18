Постпред РФ при ООН Небензя: Россия может принимать любые меры для устранения угроз со стороны Украины

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что Россия имеет право принять любые меры для устранения угроз с украинской стороны.
«Россия оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз в сфере безопасности» — сообщил Небензя во время инициированной Россией заседании СБ ООН.
Также дипломат добавил, что все намеченные цели по СВО будут осуществлены.
Заседание Совета Безопасности ООН посвящено теме поставок оружия Украине странами Запада.
Ранее Василий Небензя задал генсеку ООН неудобный вопрос из-за призывов украинских чиновников к расправе над россиянами.