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В Пентагоне не уточнили, возражают ли США против подготовки ВСУ к применению F-16

Армия
В Пентагоне не уточнили, возражают ли США против подготовки ВСУ к применению F-16

В Минобороны Соединенных Штатов не хотят уточнять, правдивы ли сведения западной печати о том, что администрация Вашингтона выступает против подготовки украинских летчиков для возможного применения в будущем истребителей-бомбардировщиков F-16.

«Я не могу в настоящее время объявить ничего нового по F-16», — прокомментировала ситуацию заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Представитель американского военного ведомства заявила, что в приоритете — передавать Украине системы противовоздушной обороны, в которых она нуждается. На втором месте — бронетехника и артиллерия.

«Когда дело касается F-16, мне сегодня объявить не о чем», — отметила Сингх.

Ранее сообщалось, что Пентагон начал размещать свои истребители в Эстонии.
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