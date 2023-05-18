В Пентагоне не уточнили, возражают ли США против подготовки ВСУ к применению F-16

В Минобороны Соединенных Штатов не хотят уточнять, правдивы ли сведения западной печати о том, что администрация Вашингтона выступает против подготовки украинских летчиков для возможного применения в будущем истребителей-бомбардировщиков F-16.
«Я не могу в настоящее время объявить ничего нового по F-16», — прокомментировала ситуацию заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Представитель американского военного ведомства заявила, что в приоритете — передавать Украине системы противовоздушной обороны, в которых она нуждается. На втором месте — бронетехника и артиллерия.
«Когда дело касается F-16, мне сегодня объявить не о чем», — отметила Сингх.
Ранее сообщалось, что Пентагон начал размещать свои истребители в Эстонии.