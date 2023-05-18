От обстрела ВСУ пострадало село Новая Таволжанка в Белгородской области

Село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел. Никто из жителей населенного пункта не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«После подворового обхода повреждения выявлены у одного автомобиля, также остатки снарядов найдены во дворах частных домовладений», — проинформировал губернатор.
Гладков заявил, что подворный обход с целью выявления последствий обстрела будет продолжен в светлое время суток. Он добавил, что от снаряда загорелась подстилка в лесополосе. Спасатели уже на месте пожара, занимаются ликвидацией возгорания.
Ранее сообщалось, что село Дроновка Грайворонского городского округа в Белгородской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины.