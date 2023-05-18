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Врач Умнов заявил, что злоупотребление пивом может привести к развитию ишемии сердца

Общество
Врач Умнов заявил, что злоупотребление пивом может привести к развитию ишемии сердца

Хирург Александр Умнов рассказал, что чрезмерное употребление пива может привести к развитию ишемии сердца. Об этом сообщает News.ru.

Пивной алкоголизм может возникнуть в 3-4 раза быстрее, чем пристрастие к водке. Избыточное употребление данного алкогольного напитка может послужить развитию ишемии, «синдрома бычьего сердца» и тромбоэмболии из-за содержания в нем кобальта. Данный элемент содержится в пене пивного алкоголя и негативно воздействует на сердечно-сосудистую систему.

Также Умнов добавил, что варикозное расширение вен и гипертония развиваются у человека, который имеет алкогольную зависимость. Это происходит из-за ускоренного всасывания и переполнения кровеносной системы в организме человека алкогольным напитком.

Большой риск смерти от сердечного приступа имеют люди, часто употребляющие пиво.

Ранее сообщалось, что в России потребовали принять закон об онлайн-торговле алкоголем.
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