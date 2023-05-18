Врач Умнов заявил, что злоупотребление пивом может привести к развитию ишемии сердца

Пивной алкоголизм может возникнуть в 3-4 раза быстрее, чем пристрастие к водке. Избыточное употребление данного алкогольного напитка может послужить развитию ишемии, «синдрома бычьего сердца» и тромбоэмболии из-за содержания в нем кобальта. Данный элемент содержится в пене пивного алкоголя и негативно воздействует на сердечно-сосудистую систему.