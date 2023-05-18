Полиция Тихвина задержала троих подозреваемых в растлении несовершеннолетних девочек

Обеспокоенный отец девочки обратился в полицию, узнав накануне, что его несовершеннолетняя дочь употребляла наркотики. Правоохранители выяснили, что девочка вместе с подругами попала под влияние троих мужчин, которые несколько месяцев вовлекали подростков в употребление наркотиков, а затем растлевали их.