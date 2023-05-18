Полиция Тихвина задержала троих подозреваемых в растлении несовершеннолетних девочек

Полиция в городе Тихвин Ленинградской области задержала троих мужчин, подозреваемых в групповом растлении 14-летней девочки. Об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.
Обеспокоенный отец девочки обратился в полицию, узнав накануне, что его несовершеннолетняя дочь употребляла наркотики. Правоохранители выяснили, что девочка вместе с подругами попала под влияние троих мужчин, которые несколько месяцев вовлекали подростков в употребление наркотиков, а затем растлевали их.
Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в преступлениях против несовершеннолетних. Двоим из них по 25 лет, третьему 40. Предполагаемых преступников передали в следственные органы. Ожидается возбуждение уголовного дела.
Ранее сообщалось, что учителя английского языка из Талица обвиняют в растлении несовершеннолетних. Подобной деятельностью он занимался более четырех лет.