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Актриса Александра Бортич рассказала в социальных сетях о расставании с супругом

Шоу-бизнес
Актриса Александра Бортич рассказала в социальных сетях о расставании с супругом

Российская актриса Александра Бортич сообщила о разводе со своим мужем Евгением Савельевым в своих социальных сетях.

Под совместной фотографией с сыном и супругом, девушка написала, что уже некоторое время не вместе с Евгением. Она заверила подписчиков, что между ними все хорошо и расставание никак не повлияет на воспитание их совместного сына.

Ранее блогеры Валя Карнавал и Саша Стоун отписались друг от друга в социальных сетях. Сейчас же пара всеми своими действиями пытаться показать, что они больше не вместе.
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