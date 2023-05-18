Актриса Александра Бортич рассказала в социальных сетях о расставании с супругом

Российская актриса Александра Бортич сообщила о разводе со своим мужем Евгением Савельевым в своих социальных сетях.
Под совместной фотографией с сыном и супругом, девушка написала, что уже некоторое время не вместе с Евгением. Она заверила подписчиков, что между ними все хорошо и расставание никак не повлияет на воспитание их совместного сына.
Ранее блогеры Валя Карнавал и Саша Стоун отписались друг от друга в социальных сетях. Сейчас же пара всеми своими действиями пытаться показать, что они больше не вместе.