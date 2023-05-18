Пентагон анонсировал получение ВВС США истребителей шестого поколения в следующем году

Министерство ВВС США собирается в следующем году заключить контракт на производство истребителя шестого поколения. Об этом сказано в распространенном 18 мая заявлении ведомства.
Министр ВВС Соединенных Штатов Фрэнк Кендалл заявил, что платформа Next Generation Air Dominance — важный элемент семейства систем Air Dominance, который представляет собой прорыв в поколениях технологий по сравнению с F-22.
По словам высокопоставленного американского военного, новая машина будет обладать лучшей выживаемостью и способностью наносить удары. А также сможет лучше адаптироваться к ситуации в воздушном пространстве.
«Никто не делает это лучше, чем ВВС США, но мы потеряем это преимущество, если не продвинемся вперед прямо сейчас», — подчеркнул Кендалл.
Напомним, сейчас у ВС США есть два типа истребителей пятого поколения — F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
Ранее Госдеп США одобрил закупку Великобританией высокоточных ракет на 31,2 миллиона долларов.