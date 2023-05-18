Филиал Российской академии наук откроется в Санкт-Петербурге

Отделение Российской академии наук будет создано в Санкт-Петербурге. Соответствующее распоряжение с подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина появилось на официальном сайте опубликования правовых актов в четверг.
«Установить, что учреждение является региональным отделением федерального государственного бюджетного учреждения «российская академия наук», — гласит один из пунктов документа.
Учреждение будет заниматься научными исследованиями в области естественных, технических, медицинских, общественных, гуманитарных и сельскохозяйственных наук. Петербургский филиал академии будет работать в связке с прочими отделениями РАН.
Планируется зарегистрировать научно-исследовательское учреждение в течение двух месяцев. Недвижимость из Росимущества для расположения петербургского филиала РАН выделят в течение трех месяцев.
Ранее сообщалось, что в список лучших университетов России вошли сразу 38 петербургских вуза. Наиболее высокую точку в рейтинге занял Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого.