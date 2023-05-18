Лучшие спикеры России получили награды конкурса «Лига Лекторов»

В Москве наградили победителей третьего сезона «Лиги Лекторов» и первого сезона «Школьной Лиги Лекторов». Это масштабные проекты Российского общества «Знание», нацеленные на поиск талантливых просветителей в разных областях.
Среди участников — студенты и ученые, писатели и инженеры, общественники и журналисты, спортсмены, учителя и представители других профессий. Каждому из них выпала возможность попробовать себя в роли лектора и поделиться знаниями и опытом с аудиторией.
«Настоящий лектор, настоящий просветитель, настоящий наставник, которыми каждый из вас является, — это всегда частичка души. В известной формуле, чтобы зажечь сердца других, зажечь сердца слушателей, нужно самому гореть. И по-другому не бывает. Убеждение передается только от человека к человеку», — сказал в ходе церемонии награждения первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, председатель Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко.
Этот сезон был рекордным по количеству участников — более 9000 человек пробовали свои силы в состязании за право называться лучшими. Кроме того, впервые в истории конкурса общество «Знание» дало возможность раскрыть свой ораторский талант и молодым ребятам. Была организована «Школьная Лига Лекторов» — она объединила более 5000 учащихся из разных уголков страны.
«В этом году мы существенно расширили географию. Во-первых, очень приятно, что у нас впервые финалисты, участники и победители из новых регионов России. Мы расширили географию и внутри страны с точки зрения количества городов и населенных пунктов. В несколько раз увеличился охват — более 1000 населенных пунктов представляют наши участники «Лиги лекторов», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Конкурсантам было предложено несколько тем для выступлений: наука и технологии, культура и искусство, карьера и бизнес, спорт, здоровый образ жизни, экология и благотворительность.
«Было несколько этапов. Сначала было нужно загрузить запись своей лекции. Далее был региональный этап, онлайн-этап, потом в федеральных округах был этап в Санкт-Петербурге, и вот здесь в Москве финал», — поделился с корреспондентом ФАН один из финалистов конкурса Антон Вакуров.
Новгородец Антон Вакуров — работник культуры. Он играет на народных инструментах и с удовольствием обучает других. Интересные лекции на эту тему и привели его к победе.
«Это честь, радость, и уверенность в том, что я делаю правильное дело. Занятие лекторством — это не основная моя работа. Для меня это проверка, это было важно для меня», — пояснил он.
Финалистка всероссийского конкурса «Школьная Лига Лекторов» Роза Кушиева учится в девятом классе школы города Каспийска. Девушка активно участвует в разнообразных проектах, конкурсах и мероприятиях. Ее увлечения включают музыку, литературу, фотографию и журналистику.
«Я занимаюсь ораторским мастерством, мне это нравится, люблю разрабатывать новые проекты. Сейчас я хотела поделиться идеей — «Русские учителя в Дагестане в период становления советской власти». Я думаю, что меня отметили, потому что у меня был контакт с аудиторией, я старалась донести свою мысль, а не просто показать себя, чему-то научить, чтобы все узнали больше о моем регионе», — сказала Роза.
Никита Никитюк приехал за своей наградой «Лиги Лекторов» из Донецкой Народной Республики. В Горловке он преподает школьникам русский язык и литературу. Профессию педагога выбрал по зову сердца.
«Я говорил о значимости русского языка в нашем мире. Это очень актуальная и важная тема. Мы все чаще сталкиваемся с тем, что наша речь засоряется заимствованиями и жаргонизмами. Мое послание на протяжении всех лекций и этапов — прославлять и нести чистоту русского языка в массы. Говорить, что у нас есть свое, родное, истинное и настоящее. Именно эта идея, эта концепция принесла мне победу в сегодняшнем конкурсе», — заявил Никита.
Всего лучшими из лучших стали 50 взрослых и 20 юных просветителей из 36 регионов страны. Каждому из них вручили памятный шунгитовый куб, сертификат на турпоездку в рамках проекта «Больше, чем путешествие», победители «Лиги Лекторов» получили также денежный приз в размере 500 тысяч рублей на обучение и развитие собственных просветительских проектов.
«Сегодня было вручено много заслуженных наград, но мне кажется, участие и победа в таком конкурсе — это очень хороший и добрый знак в отношении нашей высшей школы. Такое количество увлеченных своей работой преподавателей — это залог качества высшего образования», — отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Статистика конкурса показала, что талант лектора может раскрыться в любом увлеченном человеке, независимо от возраста. Состязание ораторов продолжится. Четвертый сезон «Лиги Лекторов» начнется в 2024 году, заявку на участие можно подать уже сейчас. А летом этого года стартует прием заявок на второй сезон «Школьной Лиги Лекторов». Знание — сила. Просвещайтесь и просвещайте других!