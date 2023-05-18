Лучшие спикеры России получили награды конкурса «Лига Лекторов»

Статистика конкурса показала, что талант лектора может раскрыться в любом увлеченном человеке, независимо от возраста. Состязание ораторов продолжится. Четвертый сезон «Лиги Лекторов» начнется в 2024 году, заявку на участие можно подать уже сейчас. А летом этого года стартует прием заявок на второй сезон «Школьной Лиги Лекторов». Знание — сила. Просвещайтесь и просвещайте других!