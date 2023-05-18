Владельцы подписки Twitter Blue теперь смогут загружать двухчасовые видео

Так же Маск сообщил, что платная подписка Twitter Blue отныне доступна для пользователей по всему миру. У владельцев данной подписки появится синяя галочка. Так же обладатели подписки увидят в два раза меньше рекламы, могут размещать больше видеозаписей и получать ранний доступ к новинкам.