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Владельцы подписки Twitter Blue теперь смогут загружать двухчасовые видео

Общество
Владельцы подписки Twitter Blue теперь смогут загружать двухчасовые видео

Владельцы подписки Twitter Blue в такой социальной сети, как Twitter, теперь могут загружать видеоролики длительностью до двух часов. Об этом рассказал владелец площадки Илон Маск.

«Те, у кого есть подписка Twitter Blue теперь могут загружать двухчасовые видео размером 8 гигабайт», — написан Маск в своей же социальной сети.

Так же Маск сообщил, что платная подписка Twitter Blue отныне доступна для пользователей по всему миру. У владельцев данной подписки появится синяя галочка. Так же обладатели подписки увидят в два раза меньше рекламы, могут размещать больше видеозаписей и получать ранний доступ к новинкам.

Ранее стало известно, что новым генеральным директором Twitter стала Линда Яккарино.
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