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Экс-президенту Молдавии Игорю Додону продлили меру пресечения по делу о коррупции

Политика
Экс-президенту Молдавии Игорю Додону продлили меру пресечения по делу о коррупции

Бывший президент страны Игорь Додон заявил, что прокуроры продлили ему меру пресечения по делу о якобы получении взятки.

Осенью 2022 года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Его обвиняют в получении взятки до одного миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка.

Якобы бы эти деньги экс-президент затребовал для оплаты текущих расходов Партии социалистов и для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политической силы.

Додон отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.

В ноябре прошлого года коллегия Высшей судебной палаты Молдавии изменила меру пресечения экс-президенту с домашнего ареста на судебный надзор, что является аналогом подписки о невыезде.

«Ведущий мое дело прокурор Петр Ярмалюк добился продления ограничений в отношении меня. Подчеркну, что это решение было вынесено коллегией судей низших инстанций, временно переведённых в Высшую судебную палату по непрозрачной процедуре и в отсутствие объективных правовых критериев», — написал в своем Telegram-канале Додон.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил о незаконности штрафов за георгиевскую ленту на День Победы.
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