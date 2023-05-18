В Конгрессе рассмотрят предложение о выходе США из ДСНВ

Законопроект о выходе Соединенных Штатов Америки из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и укреплении ядерных сил внесли на рассмотрения Конгресса сенаторы-республиканцы.
Документ под названием «Нет новому договору об СНВ» внесли сенаторы Джим Риш, Том, Коттон, Марко Рубио, Кевин Креймер и ряд других представителей республиканской партии в Сенате США.
«Мы должны быть готовы к стратегической обстановке, в которой США столкнутся с двумя ядерными противниками — Китаем и Россией», — заявил Риш.
Сенатор считает, что соглашение о сокращении вооружения «сковало США» и не поспособствовало росту безопасности для страны и ее союзников. Он подчеркнул, что договор дал возможность Китаю наращивать системы ядерного вооружения «захватывающими дух темпами».
Ранее МИД РФ заявил о необходимости готовиться к «любым сценариям» после истечения срока действия ДСНВ-3 в 2026 году.