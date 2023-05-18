«Не должны жалеть бюрократов»: Пригожин назвал главного внутреннего врага России

Бюрократия в России, которая полностью парализовала управление, должна быть «вырезана как раковая опухоль» в период боевых действий. Такое заявление сделал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Он ответил на запрос издания «Блокнот». Журналисты заметили, что в последнее время очень часто звучит информация о «разногласиях» между Пригожиным и руководством Министерства обороны России. По мнению некоторых, такие спорные моменты могут угрожать бизнесмену «тюремным сроком (за дискредитацию ВС РФ)». Авторы запроса решили уточнить, почему спор между структурами стал известен общественности, и как он влияет на общую ситуацию на фронте.
По словам Пригожина, проблема кроется в бюрократии, которая «полностью парализовала управление, ввиду отсутствия критики и конкуренции». Подразделения ЧВК «Вагнер» на собственном примере показали, как должны выглядеть действенные вооруженные силы и какие достижения демонстрировать. Предприниматель добавил, что именно такие результаты позволят России «не провалиться в бездну».
«Что касается угрозам жизни и свободе, как говорится – делай, что должен и будь, что будет. Не нужно оглядываться на то, что ты когда-то погибнешь, мы все когда-то умираем, а здоровая конкуренция заставляет военных воевать», – передает слова Пригожина его пресс-служба в Telegram.
Вероятно, о проблемах можно бы было молчать в мирное время. Однако в период боевых действий нужно отвоевывать каждый кусок земли, продвигаться эффективно и уверенно громить противника. Поэтому уничтожение «внутреннего врага» выходит на первый план.
«Потому что от нашей эффективности зависит не то, будет ли население жить хорошо или плохо, будем ли мы строить дома, мосты или дороги, а погибнут или нет наши друзья, наши близкие и наши дети. И поэтому у нас нет никакого права рисковать их жизнями, а значит мы должны быть крайне эффективными, а значит мы не должны жалеть бюрократов», – добавил Пригожин.
Личности, тормозящие процесс управления, не должны оставаться у властных структур. По словам основателя ЧВК «Вагнер», их нужно «выдергивать» и «вырезать как раковую опухоль». Только в таком случае можно гарантировать, что «организм» заживет здоровой жизнью.