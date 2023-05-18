«Не должны жалеть бюрократов»: Пригожин назвал главного внутреннего врага России

Он ответил на запрос издания «Блокнот». Журналисты заметили, что в последнее время очень часто звучит информация о «разногласиях» между Пригожиным и руководством Министерства обороны России. По мнению некоторых, такие спорные моменты могут угрожать бизнесмену «тюремным сроком (за дискредитацию ВС РФ)». Авторы запроса решили уточнить, почему спор между структурами стал известен общественности, и как он влияет на общую ситуацию на фронте.