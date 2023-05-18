Пентагон: на Украине починили поврежденную систему Patriot

В Пентагоне сообщили, что исправили поврежденную систему Patriot на Украине. Американский ЗРК на данный момент находится в боевой готовности, сообщает заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Представитель американского минобороны во время брифинга рассказала, что на Украине была повреждена одна ЗРК Patriot. На данный момент она полностью вернулась к работе.
Кроме этого Сингх добавила, что Пентагон помог Киеву в восстановлении поврежденной системы. В чем конкретно помогла американская сторона она не сообщила.
Ранее официальный представитель ВВС страны Юрий Игнат заявил, что военно-воздушные силы Украины не будут комментировать сообщения российских источников об уничтожении ЗРК Patriot в Киеве.