Культовый американский мультсериал «Футурама» вернется на экраны в конце июля

Ранее сообщалось, что фильм «Братья Супер Марио в кино» собрал в прокате 1 миллиард долларов. Анимационная адаптация видеоигры собрала $490 млн за рубежом и $532 млн в США, что позволяет ей войти в клуб фильмов, побивших порог сборов в 1 миллиард долларов.