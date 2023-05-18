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Культовый американский мультсериал «Футурама» вернется на экраны в конце июля

Общество
Культовый американский мультсериал «Футурама» вернется на экраны в конце июля

Стриминговый сервис Hulu выпустил тизер 8 сезона мультсериала «Футурама». Анонсирован выход 10 серий. Премьера первого эпизода состоится 24 июля.

Создатели заявили, что новые серии подойдут и для знакомства с франшизой, и порадуют давних фанатов неожиданными сюрпризами.

Так же стало известно, что Hulu заказал 20 эпизодов — а это значит, что культовый мультсериал не должен закончиться на 8 сезоне.

Ранее сообщалось, что фильм «Братья Супер Марио в кино» собрал в прокате 1 миллиард долларов. Анимационная адаптация видеоигры собрала $490 млн за рубежом и $532 млн в США, что позволяет ей войти в клуб фильмов, побивших порог сборов в 1 миллиард долларов.
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