Культовый американский мультсериал «Футурама» вернется на экраны в конце июля

Стриминговый сервис Hulu выпустил тизер 8 сезона мультсериала «Футурама». Анонсирован выход 10 серий. Премьера первого эпизода состоится 24 июля.
Создатели заявили, что новые серии подойдут и для знакомства с франшизой, и порадуют давних фанатов неожиданными сюрпризами.
Так же стало известно, что Hulu заказал 20 эпизодов — а это значит, что культовый мультсериал не должен закончиться на 8 сезоне.
Ранее сообщалось, что фильм «Братья Супер Марио в кино» собрал в прокате 1 миллиард долларов. Анимационная адаптация видеоигры собрала $490 млн за рубежом и $532 млн в США, что позволяет ей войти в клуб фильмов, побивших порог сборов в 1 миллиард долларов.