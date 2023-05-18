Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Жертвы мошенников рассказали, как распознать аферистов при знакомстве в интернете

Общество
Жертвы мошенников рассказали, как распознать аферистов при знакомстве в интернете

Новый документальный фильм «В поисках любви» расскажет о реальных историях знакомства с мошенниками в сети и чем это может быть чревато.

Первая история повествует о знакомстве с неожиданным финалом. Дарья нашла в Сети себе жениха, но как только дело дошло до свадьбы, жертва узнала, что у молодого человека куча долгов.

Вторая история рассказывает о Надежде, которая познакомилась с парнем в социальных сетях, а начав с ним отношения, выяснила, что парень женат. После чего девушка захотела расстаться, но это решение не устроило мужчину.

Третья история намного серьезней. Она повествует о том, как девушку «развели» в интернете на видео интимного характера и пытались ее шантажировать этим.

Последняя история рассказывает о молодом человеке Антоне, который рассказал об изменившем его жизнь знакомстве в сети. Так же в данном фильме так же психолог дает советы, как распознать брачного афериста и как вести себя с преследователями и шантажистами.

Ранее ФАН сообщал, что аферисты придумали новый хитрый способ обмана россиян.
интернет аферисты знакомство в интернете
Военкоры ФАН