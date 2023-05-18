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В Москве ветврачи опровергли риск распространения птичьего гриппа через продукты

Общество
В Москве ветврачи опровергли риск распространения птичьего гриппа через продукты

В Москве ветеринарные врачи провели профилактические мероприятия из-за распространения птичьего гриппа. Заболевание не передается через мясо и яйца, об этом сообщает пресс-службе регионального комитета ветеринарии.

Птичий грипп выявили у птиц, находящихся в дикой фауне, поэтому опасности распространения через продукцию птицеводства нет.

Также комитет добавил, что на данный момент ветеринары проводят необходимые ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические мероприятия. В городе проводят исследования биоматериала птиц.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о рисках для жизни и здоровья москвичей из-за птичьего гриппа.
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