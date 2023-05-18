Посол Украины в Анкаре Боднар: Зерновое соглашение не включает выполнение требований России

Выполнение требований Москвы не предусматривается в рамках исполнения зерновой сделки. Такое утверждение сделал посол Украины в Турции Василий Боднар на пресс-конференции.
Дипломат подчеркнул, что механизмы, прописанные в договоре, предназначены для транспортировки сельхозпродукции из украинских портов на международный рынок. Он считает, что зерновая инициатива должна функционировать отдельно.
Боднар отметил, что требования, озвученные Россией, такие как реанимация аммиакопровода «Тольятти — Одесса» и снятие ограничений с банков и организаций, работающих в области торговли зерном м удобрениями, в настоящий момент обсуждаются.
Ранее МИД России указал на необходимость решить все проблемные вопросы по зерновой сделке за два месяца.