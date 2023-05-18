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В США рассказали о потерях в Хмельницком: «Огненный шар снес все»

Армия
В США рассказали о потерях в Хмельницком: «Огненный шар снес все»

Под Хмельницком в результате сильного удара в небе образовался огненный шар. Как сообщил обозреватель Тайлер Роговей, это могло произойти из взрыва на базе ВСУ, где хранилось передовое вооружение для контрнаступления.

«Последние спутниковые снимки показывают, что склад боеприпасов и взрывчатки к западу от украинского города Хмельницкий буквально стерт с лица земли», — сказано в статье The War Zone.

Американский эксперт назвал масштабы разрушений хранилища впечатляющими. Ширина базы составляла 0,8 км.

По данным Роговея, последние спутниковые снимки показывают, что склад боеприпасов и взрывчатки, расположенный к западу от города Хмельницкий, полностью разрушен.

Ранее эксперты сообщили, почему жителям Хмельницкой области Украины нужно бежать из региона.
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