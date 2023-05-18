Любитель автомобилей, дневников и татуировок: 155 лет со дня рождения последнего русского императора Николая II

18 мая 1868 года родился великий русский царь, последний император династии Романовых — Николай II. О необычных фактах из его жизни, а также о нем самом — в материале ФАН.
О Николае II известно многое, но некоторые факты зачастую искажены или неизвестны целиком. ФАН исправляет эту ошибку и рассказывает о некоторых, самых интересных из них.
Добросердечный и высокодуховный
Несмотря на страшные и трагические события, выпавшие на долю императора и, несмотря на то, что некоторые считали правителя «слабым», он был одним из самых добрых, лояльных и исполненных веры среди Романовых.
«Надо было видеть, с каким вниманием он рассматривал просьбы о помиловании осуждённых на смертную казнь», — писал о Николае II его современник генерал Мосолов.
Настоящий гуманитарий и обладатель библиотеки в 15 тысяч книг
Глубокое знание и привязанность к духовной литературе не отменяли блестящего образования царя. Николай II имел два высших образования: военное и юридическое. Имел воинское звание полковника. Плюс ко всему, он в совершенстве владел пятью иностранными языками.
Царь очень любил книги, и, пожалуй, это было главным его хобби. Он имел собственную библиотеку, которая насчитывала около 15 тысяч книг, а любимыми писателями называл Николая Гоголя и Аркадия Аверченко.
К слову, несмотря на то, что царь служил в армии и имел военное образование (а может, как раз-таки благодаря этому), он сократил сроки службы в пехоте, инженерных войсках и на флоте. Теперь пехотинцам было необходимо служить вместо четырех — три года, а морякам — вместо семи пять лет соответственно.
Ежедневно вел дневники
Возможно, в силу образованности и гуманитарного склада Николай II на всю свою жизнь сохранил привычку вести дневники. Он начал делать это в 9 лет и вел их практически ежедневно: в путешествиях, дома, с кем бы и где бы ни находился. Там он нередко описывал тягостные и горькие события, выпавшие на его долю и долю России его времени.
«Тяжелый день! В Петербурге произошли серьёзные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело!», — описывал царь Кровавое воскресенье 9 января 1905 года.
Дневник оставался с ним и в последние ни жизни. После смерти царя было обнаружено более 50 объемных тетрадей с его записями, большая их часть была опубликована.
Заядлый автолюбитель и ценитель татуировок
Он был не только знатоком гуманитарных наук. Царь уважал технологии и ценил любые инновации. Помимо чтения он имел множество и технических хобби, среди которых было, например, коллекционирование автомобилей. Машины он обожал и собирал все новинки. В его гараже были французский лимузин Delaunnay-Belleville (для поездок по городу), ряд немецких Mercedes (для дальних путешествий и поездок) и другие марки.
Первый автомобиль правитель приобрел в 1905 году, а спустя год их насчитывалось уже шесть. И с техническим прогрессом коллекция лишь процветала. В результате царский двор обслуживал по меньшей мере 21 водитель.
Более того, судя по личной жизни царя, его можно было назвать проживавшим свою молодость «на полную». Например, в 23 года, путешествуя по миру, молодой Романов сделал себе большую татуировку на правой руке. Это произошло в Японии, а предплечье императора соответственно украсил яркий японский дракон.
Традиционное романовское имя, призванное принести удачу
Этот любопытный факт будет касаться как Николая, так и Романовых в целом.
Николай II был назван родителями в связи с русской царской традицией. Дело в том, что в династии Романовых было принято называть наследников определенными именами, которые были предоставлены в соответствующем перечне. Среди мужских были известные нам Александр, Михаил, Петр, Николай и некоторые другие. Соответственно, Александр III выбрал для сына последнее имя.
Впервые имя «Николай» ввела в царский обиход императрица Екатерина Великая, которая наградила этим именем своего внука Николая I. Считается, что царица опиралась на семантику и этимологию имени: согласно греческим корням, слово восходит к двум главным понятиям: «победа» и «народ». А что может быть лучше для царя?
«Мы, Николай Второй»
Сегодня эта фраза стала распространенным фразеологизмом, она употребляется, как правило, чтобы показать высокое мнение человека о самом себе. Часто она носит юмористический оттенок.
На деле же это выражение было частью полного официального титула Николая II, который включал в себя более ста слов, указывающих все регалии и владения императора, а заканчивался так: «и прочая, и прочая, и прочая».
Бытовало мнение о том, что император так называл себя в связи с исконной исторической традицией: с 1682 по 1689 год Россией правили сразу трое молодых государей — цари Иван и Петр, а также царевна Софья Алексеевна. При них официальный титул, который фиксировался во всех важных документах и письмах, и был изменен.
Жестокая казнь
Император известен всему миру своей печальной и трагической судьбой: он вместе со всей семьей был расстрелян в результате революции 1917 года. Казнена семья была в 1918 году в Екатеринбурге, среди них были не только Николай с женой Александрой Федоровной, а также их пятеро детей, но и некоторые приближенные из императорской свиты.
Многие до последнего отказывались верить в произошедшее, по сей день снимается множество документальных фильмов о трагедии и о революции в целом. Есть и известный музыкальный американский мультфильм «Анастасия», повествующий о, якобы выжившей, дочери царя — княжне Анастасии. Он порождает легенду о том, что кто-то из царской семьи теоретически мог выжить, а также рассказывает о всплеске лжеанастасий, которые выдавали себя за чудесно спасшуюся принцессу. Однако, впоследствии все они были разоблачены, а казнь императорской дочери — подтверждена.
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