Любитель автомобилей, дневников и татуировок: 155 лет со дня рождения последнего русского императора Николая II

Возможно, в силу образованности и гуманитарного склада Николай II на всю свою жизнь сохранил привычку вести дневники. Он начал делать это в 9 лет и вел их практически ежедневно: в путешествиях, дома, с кем бы и где бы ни находился. Там он нередко описывал тягостные и горькие события, выпавшие на его долю и долю России его времени.