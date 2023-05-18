Жители Мали высказали подозрения в адрес Франции по поводу похищения журналиста Дюбуа

Бамако, 18 мая. Малийцы считают, что французские военнослужащие операции «Бархан» использовали похищение журналиста Оливье Дюбуа в собственных целях.
Местные жители уверены, что солдаты бывшей метрополии решили пожертвовать соотечественником, чтобы выследить лидера радикалов. Рассуждения на эту тему появились в социальных сетях.
«Французские военные попытались использовать журналиста Оливье Дюбуа, чтобы выследить лидера радикалов, поэтому не предотвратили его похищение в Мали в 2021 году», — заявил один из пользователей.
По мнению жителей республики, Франция пренебрегла собственными взглядами на важность соблюдения прав человека, когда не предотвратила похищение. Некоторые предположили, что таким образом Париж спонсировал терроризм за счет внесения выкупа.
«Согласно расследованию французских СМИ, военные знали о планах Оливье Дюбуа, но ничего не сделали, чтобы предотвратить его похищение. Затем радикалам был выплачен выкуп. О чем идет речь, если не о скрытом спонсорстве вооруженных группировок?» — отметил другой пользователь.
Радикалы похитили Дюбуа 8 апреля 2021 года в городе Гао на северо-востоке центральной части республики. Мужчина провел в плену более 700 дней.
Ранее премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига заявил, что Париж активно сотрудничал с радикалами и занимался их обучением. Вскоре после этих слов граждане республики вышли на демонстрацию и потребовали бывшую метрополию ускорить передислокацию бойцов «Бархана».