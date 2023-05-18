Жители Мали высказали подозрения в адрес Франции по поводу похищения журналиста Дюбуа

«Согласно расследованию французских СМИ, военные знали о планах Оливье Дюбуа, но ничего не сделали, чтобы предотвратить его похищение. Затем радикалам был выплачен выкуп. О чем идет речь, если не о скрытом спонсорстве вооруженных группировок?» — отметил другой пользователь.