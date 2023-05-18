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Джо Байден принял премьера Кисиду за президента Японии

Политика
Джо Байден принял премьера Кисиду за президента Японии

Глава Белого дома Джо Байден назвал премьер-министра Японии Фумио Кисиду президентом во время встречи накануне саммита стран G7.

Американский лидер обратился к главе японского правительства со словами «господин президент». Трансляцию двухсторонней встречи вел телеканал NHK.

«Господин президент, рад видеть вас снова в вашем родном городе», — сказал глава США Кисиде.

Переводчица канала не стала переводить эту часть речи Байдена. Известно, что японским законодательством не предусмотрена должность президента.

Ранее старейший президент США сообщил, что работает на вице-президента страны Камалу Харрис.
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